ريال مدريد يكتسح مليلة ويلحق بنادي برشلونة إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

ريال مدريد يكتسح مليلة ويلحق بنادي برشلونة إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اكتسح ريال مدريد منافسه مليلة بنتيجة 6/1، اليوم الخميس، في إياب دور الـ 32، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا 3/0، بهدفين من ماركو أسينسيو وخافيير سانشيز.

وسجل ماركو أسينسيو الهدف الأول والثاني لريال مدريد في الدقيقتين 33 و35، في حين سجل خافيير سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وسجل ريال مدريد ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، عبر إيسكو في الدقيقتين 48، و83، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 75، في حين سجل المغربي ياسين قاسمي هدف مليلة الوحيد في الدقيقة 80.

وتأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 10/1، بعد أن فاز ذهابًا 4/0.

ولحق ريال مدريد بمنافسيه برشلونة وليفانتي وبلدالوليد وفياريال وإشبيلية وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وفالنسيا وخيتافي وليغانيس وجيرونا إلى دور الـ 16.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع