ريال مدريد يكتسح مليلة ويلحق بنادي برشلونة إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا (فيديو)

اكتسح ريال مدريد منافسه مليلة بنتيجة 6/1، اليوم الخميس، في إياب دور الـ 32، على ملعب سانتياغو برنابيو، ليتأهل إلى ثمن نهائي كأس إسبانيا.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدمًا 3/0، بهدفين من ماركو أسينسيو وخافيير سانشيز.

وسجل ماركو أسينسيو الهدف الأول والثاني لريال مدريد في الدقيقتين 33 و35، في حين سجل خافيير سانشيز الهدف الثالث في الدقيقة 39.

وسجل ريال مدريد ثلاثة أهداف أخرى في الشوط الثاني، عبر إيسكو في الدقيقتين 48، و83، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 75، في حين سجل المغربي ياسين قاسمي هدف مليلة الوحيد في الدقيقة 80.

وتأهل ريال مدريد إلى ثمن النهائي بنتيجة إجمالية 10/1، بعد أن فاز ذهابًا 4/0.

ولحق ريال مدريد بمنافسيه برشلونة وليفانتي وبلدالوليد وفياريال وإشبيلية وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وفالنسيا وخيتافي وليغانيس وجيرونا إلى دور الـ 16.

كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 1 × 0 ميليا | هدف ريال مدريد الأول HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/QUzULxGONQ — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD102) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

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كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 2 × 0 ميليا | هدف ريال مدريد الثاني ” أسينسيو ” HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/0GfDI8WAXO — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD102) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

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كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 3 × 0 ميليا | هدف ريال مدريد الثالث HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/EIJZudHkqs — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD102) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

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كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 4 × 0 ميليا | هدف ريال مدريد الراااابع ” إيسكو ” يخرب بيت الهدف ???????? ???????? HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/ll6FAaSMnr — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD102) ٦ ديسمبر ٢٠١٨

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كأس ملك إسبانيا | ريال مدريد 5 × 0 ميليا | هدف ريال مدريد الخامس HD via @i7S8R_ pic.twitter.com/DDIJ4w3YFA — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD102) ٦ ديسمبر ٢٠١٨