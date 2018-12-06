أهداف مباراة ريال مدريد ومليلة.. 6/1 للنادي الملكي (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد ومليلة.. 6/1 للنادي الملكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل النجم ماركو أسينسيو هدفين لريال مدريد خلال دقيقتين ليتقدم الفريق الملكي 2/0 على منافسه مليلة في إياب دور الـ 32 من كأس إسبانيا.

وجاء الهدف الأول لأسينسيو في الدقيقة 32، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وأضاف خافيير سانشيز الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 39.

وأضاف إيسكو الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 48.

وأكمل فينيسيوس جونيور ماسية ريال مدريد في الدقيقة 75، في حين سجل ياسين قاسيمي من ركلة جزاء هدفًا لمليلة في الدقيقة 80.

وأضاف إيسكو الهدف السادس في الدقيقة 83.

وكان ريال مدريد قد اكتسح منافسه بنتيجة 4/0 في مباراة الذهاب.

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