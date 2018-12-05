سولاري: صفقات ريال مدريد ليست من اختصاصاتي

فاجأ الأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب نادي ريال مدريد الإسباني الجميع، حين أكد أن مسألة التعاقدات ليست من اختصاصه.

وقال سولاري خلال الندوة الصحفية التي عقدها للحديث عن لقاء إياب دور 32 من كأس ملك إسبانيا أمام مليلية: “ليس لدي أي معلومات حول التعاقدات، هي ليست من اختصاصاتي.”

ورغم كون المدرب الأرجنتيني وقع عقدًا لغاية 2021، لكنه منح الإدارة حق التعاقد مع لاعبين جدد، حيث أصبحت المهمة حسب صحيفة ” ماركا ” من اختصاص الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير العام خوصي أنخل سانشيز واللذين سيتكفلان بالتعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب ماركا فمهمة سولاري الأساسية في ريال مدريد حاليًا هي منح الفرصة للاعبين الشباب وأبناء المدرسة في الفريق الأول، وظهر ذلك جليًا من خلال الاعتماد على ماركوس لورينتي ولوكاس فاسكيز وفالفيردي وخافيير سانشيز وريغيليون والبرازيلي الشاب فينسيوس جونيور.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان قد دخل في صراع مع إدارة ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية 2018، حين رفض التعاقد مع الحارس الإسباني كابا من أتليتك بلباو رغم كون الإدارة توصلت معه لاتفاق لدفع الشرط الجزائي في عقده.