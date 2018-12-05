موعد مباراة برشلونة ضد ليونيسا اليوم في كأس ملك إسبانيا

يواجه نادي برشلونة نظيره كولتورال ليونيسا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “كامب نو” في إياب دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وانتهى لقاء الذهاب بانتصار البلوغرانا بهدفٍ نظيف، ويحتاج الفريق القادم من الدرجة الثالثة للفوز بهدفين نظيفين أو بأي نتيجة بفارق هدف واحد أكبر من (1-0) من أجل خطف بطاقة العبور، أما الكتلان فيكفيهم التعادل بأي نتيجة من أجل مواصلة المشوار والتأهل لدور الـ16 من الكأس.

استهل ليونيسا مشواره في الكأس من الدور الأول، وقابل فيه نافالكارنيرو وتخطاه بهدفين نظيفين، ثم واجه فوينلابرادا في الدور الثاني وتخطاه بنتيجة (5-4) من ركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدفٍ لمثله، أما الدور الثالث فواجه فيه كولتورال لوركا وانتصر عليه بثلاثيةٍ نظيفة.

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم العديد من النجوم، يأتي في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا للراحة، ولويس سواريز للإصابة.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beinsports hd3، بصوت المعلق يوسف سيف.