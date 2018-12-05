هل يستغل ريال مدريد السوبر كلاسيكو بين ريفربليت وبوكا جونيورز لحسم صفقته الأولى؟

تحدث ريناتو كورسي، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني الشاب إيزيكيل بلاسيوس، لاعب ريفربليت، عن مستقبل موكله الذي يقترب من الانتقال لريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد ريناتو، أن المفاوضات بين ريال مدريد وريفربليت توقفت على إثر الأحداث التي شهدها إياب نهائي كأس ليبيرتادوريس، لكن لعب اللقاء في سانتياغو بيرنابيو سيكون فرصة لعودة الحديث بين الفريقين وإنهاء الصفقة.

وقال وكيل بلاسيوس في تصريحات نشرتها صحيفة “أ س”: ” تحدث إلى فرق روما وإنتر ميلان وفولفسبورغ وفرق عالمية أخرى، لكن ريال مدريد كان الأكثر اهتمامًا، وبسبب الأحداث التي شهدها اللقاء النهائي توقفت المفاوضات، كان الفريق جيدًا معي ومع اللاعب ومع ريفربليت وبسبب النهائي في مدريد ستكون الفرصة متاحة للحديث مجددًا خلال الأيام المقبلة”.

وأكد وكيل النجم الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، أن برشلونة أرسل كشافيه لمتابعة اللاعب لكنه لم يهتم بشكل كبير بالتعاقد معه، وقال: “في برشلونة تحدثوا معي لفترة لكن لا شيء تقدم، زانيتي اتصل بي من أجل إنتر ميلان، لكن خارج ريال مدريد لا وجود لمفاوضات جادة مع أي فريق”.

وأشاد ريناتو كورسي بالمدرب مارسيلو غاياردو ودوره في تطوير اللاعب، موضحًا: “كان هناك عرض من تورينو قبل سنة ونصف السنة، لكننا رأينا أن الوقت مبكر للرحيل لأوروبا، مارسيلو أخده ليتطور بشكل تدريجي وليصل لهذا المستوى، الشكر له وبفضله حقق هذا المستوى”.

وأكد ممثل اللاعب الشاب، أنه يأمل في التألق على أرض ملعب سانتياغو بيرنابيو خلال نهائي ليبرتادوريس، قائلًا: “كان يحلم برفقة أنصار ريفربليت بلعب النهائي في المونيمونتال، لكن مع هذا المشكل يحلم باللعب والتألق على ملعب سانتياغو بيرنابيو، يأمل في أن يلعب لريال مدريد”.