آدريان رابيو يرفض الاجتماع مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، بأن لاعب الوسط آدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، رفض الاجتماع مع ناصر الخليفي رئيس النادي؛ لمناقشة تمديد عقده.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة ناديه، ويتردد أن اللاعب اقترب من برشلونة الإسباني ويملك اتفاقًا مع إدارة النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، والمقربة من برشلونة، فإن رابيو تهرب من الجلوس على طاولة المفاوضات مع ناصر الخليفي رئيس النادي.

وزادت حدة الخلافات بين أدريان رابيو ومدربه الألماني توماس توخيل؛ بسبب غياب اللاعب عن التشكيلة الأساسية في المباراتين الأخيرتين أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وبوردو، الأحد، في الدوري الفرنسي.

وهتف عدد من جماهير باريس سان جيرمان: “رابيو، اذهب إلى برشلونة”، في إشارة منهم إلى غضبهم من رفض اللاعب الفرنسي كل عروض الإدارة لتمديد تعاقده خلال الفترة الماضية، وذلك قبل فوز باريس سان جيرمان 2/1 على ليفربول في دوري الأبطال.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012، علمًا أنه يملك 225 مباراة مع الفريق.