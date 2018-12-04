دييغو سيميوني: تتويج لاعبي ريال مدريد بالجوائز الفردية مجاملة

ألمح المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، إلى أن فوز لاعبي منافسه نادي ريال مدريد بالجوائز الفردية؛ نتيجة المجاملة من الجهات المنظمة، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للعام 2018.

وتفوق مودريتش، البالغ من العمر 33 عامًا، على البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد سابقًا ويوفنتوس حاليًا، وأنطوان غريزمان لاعب المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد.

وكسر مودريتش احتكار النجمين ليونيل ميسي ورونالدو للكرة الذهبية الذي استمر 10 أعوام، بواقع 5 جوائز لكل منهما.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة أتلتيكو مدريد وسانت أندرو، الأربعاء، في إياب دور الـ 32 من كأس إسبانيا: “أقدّم التهنئة لمودريتش. قدّم موسمًا طيبًا للغاية، لكن الأفضل بالنسبة لي كانا رافائيل فاران وأنطوان غريزمان دون أدنى شك”.

ورد سيميوني على سؤال بخصوص كيف سيفكر لو كان في مكان غريزمان الذي حل في المركز الثالث في صراع الكرة الذهبية رغم تتويجه بكأس العالم والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي، أشار إلى أنه كان ليصبح “سعيدًا”.

وكان غريزمان عنصرًا أساسيًا في تتويج فرنسا بكأس العالم 2018، والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.

وأضاف سيميوني: “لو كنت مكانه، لبت سعيدًا بما حققته في السنوات الأخيرة. كان بطلًا للعالم وهي مسألة صعبة، لكن كل شخص له الاختيارات التي يراها مناسبة”.

وأقر سيميوني أن لاعبي أتلتيكو مدريد يواجهون صعوبات للتتويج بالألقاب الفردية، وأوضح: “في المقام الأول، حينما تلعب في أتلتيكو مدريد يصبح الأمر صعبًا، لأن تاريخنا يرتكز دومًا على مضاعفة المجهود للاقتراب من الأماكن المهمة”.

وواصل: “أنتم تثيرون ضحكي. ترغبون في أن أقول ما تعرفونه، أنتم تعرفون. كورتوا رحل إلى ريال مدريد وفاز بجائزة أفضل حارس، وحينما لم يكن هناك فاز بها كيلور نافاس. ثمة أمور لا يصبح لها معنى إن تحدّث المرء عنها. في عالم كرة القدم عليك أن تعرف أين أنت وما هو موجود؛ وحينما تعرف ما هو موجود، تصبح الأمور أفضل”.

وسيطر لاعبو ريال مدريد على أغلب الجوائز الفردية في السنوات الماضية، بعدما حقق الفريق الملكي لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.