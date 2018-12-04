حل خامسًا.. ردود فعل واسعة بعد إعلان ترتيب ميسي في سباق الكرة الذهبية

توّج الكرواتي مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 2018، ليكسر هيمنة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجم التانغو ليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير.

وحصل ميسي على الكرة الذهبية 5 مرات من قبل، متساويًّا مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

واكتفى ميسي خلال الموسم المنقضي بحصد بطولتي الدوري الإسباني، الليغا، وكأس الملك، مع نادي برشلونة، وفشل في قيادة الفريق للفوز بدوري أبطال أوروبا، بعد أن خرج من دور الثمانية على يد روما الإيطالي.

ولم تختلف الحال كثيرًا بالنسبة لميسي في كأس العالم، روسيا 2018، إذ ودّعت الأرجنتين البطولة من دور الـ16 أمام فرنسا، بعد الهزيمة 3-4.

واحتل النجم الأرجنتيني المركز الخامس في لائحة ترتيب سباق الكرة الذهبية خلف مودريتش رونالدو وغريزمان ومبابي.

وتجاهل ميسي الحديث عن الجائزة تمامًا، ولم يوجه أي رسائل تخص الأمر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفى ميسي بنشر صورة تجمعه مع طفليه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وسارع أنصار البرغوث إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص “تويتر”، لمهاجمة قرار احتلاله المركز الخامس في القائمة النهائية.

وعلق أحمد عفيفي محلل القنوات الرياضية السعودية :”ميسي الخامس زي ميسي العاشر زي ميسي مش موجود .. ميسي في أي مكان غير الأول يعني أننا بنتكلم عن أي حاجة غير كرة القدم”.

وقال محمد عواد محلل قنوات أبوظبي الرياضية :”مجرد رؤية ميسي يأتي خامس أفضل لاعب في العالم .. بعد موسم مذهل باستثناء نتائج المونديال تدرك جيدًا أن فكرة التصويت في فترة قصيرة في مطلع الموسم الجديد تحتاج لإعادة تفكير .. لا تبدو فعلًا هذه الآلية منطقية دومًا.

وعلق أشرف بن عياد مراسل بي إن سبورتسس في برشلونة :”ميسي في المركز الخامس! صحيح اللي اختشوا ماتوا … “.

وقال صحيفة ماركا “لا خلاف على أن ميسي يملك القدرة على أن يكون الأفضل في العالم؛ لأنه يمتلك الموهبة ولكن دون فريق يدعمه لن يستطيع تحقيق هذا الأمر .. عندما ابتعد برشلونة عن البطولات الكبيرة.. اختفى ليو عن منصات الأفضلية العالمية.