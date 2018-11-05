كاربخال يفضل لوبتيغي المُقال على زين الدين زيدان

قال داني كاربخال، مدافع ريال مدريد، إن المقال جيولن لوبتيغي كان أفضل مدرب عمل تحت قيادته.

واستغنى ريال مدريد عن خدمات لوبتيغي، الأسبوع الماضي، بعد أقل من 5 أشهر على توليه المسؤولية، عقب هزيمة مذلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام غريمه برشلونة، وسلسلة من العروض الباهتة التي جعلت الفريق يتراجع للمركز التاسع.

ومر لوبتيغي بعام كارثي بعد إقالته من تدريب إسبانيا عشية كأس العالم، بعد موافقته على تدريب ريال مدريد.

لكن كاربخال، الذي فاز بـ 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، عبّر عن مساندته للمدرب لوبتيغي.

وقال كاربخال في تصريحات تلفزيونية: “بالنسبة لي هو أفضل مدرب عملت تحت قيادته. للأسف عانده الحظ. الطريقة التي يلعب بها ويدير بها مجموعة اللاعبين وعلاقته باللاعبين هي المفضلة لدي”.

وتابع: “قلتها قبل وصوله إلى ريال مدريد. وأقولها أيضًا بعد رحيله وسأظل أقولها حتى أجد مدربًا أفضل منه”.

وحقق بديل لوبتيغي المدرب المؤقت سانتياغو سولاري انتصارين من مباراتين، رغم عدم مشاركة كاربخال بسبب إصابة في ربلة الساق. وسيغيب الظهير الأيمن عن رحلة جمهورية التشيك لمواجهة فيكتوريا بلزن في دوري الأبطال، يوم الأربعاء.