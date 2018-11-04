ساري: مستوى تشيلسي يتحسن لكن مانشستر سيتي وليفربول “الأقوى” في الدوري الإنجليزي

لا يزال مانشستر سيتي وليفربول أقوى فريقين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكن تشيلسي استطاع تقليص الفارق معهما وقال المدرب ماوريتسيو ساري عقب تمديد الفريق اللندني للبداية التي لم يخسر فيها هذا الموسم إلى 11 مباراة بفوزه 3-1 على كريستال بالاس اليوم الأحد.

وأكد المدرب الايطالي الذكي أن أمام فريقه طريق يجب أن يقطعه لكن التحسن الذي طرأ على تشيلسي تحت قيادة أستاذ الأداء الخططي هذا الموسم لا يمكن أن تخطئه عين.

وعانى تشيلسي لاقتناص المركز الخامس وأنهى بفارق 30 نقطة خلف سيتي البطل الموسم الماضي بعد أن قدّم أداء مخيبًا طوال الموسم وسط تقارير عن وجود خلاف بين لاعبي تشيلسي والمدرب السابق انطونيو كونتي.

لكن ومنذ وصوله لتدريب الفريق قادمًا من نابولي في يوليو/ تموز الماضي، رفع ساري الروح المعنوية في ستامفورد بريدج وحول فريق تشيلسي إلى أحد أقوى الفرق على صعيد خطوط الهجوم في أوروبا.

وعقب مرور نحو ثلث الموسم الحالي، يتراجع الفريق بفارق نقطتين خلف سيتي المتصدر.

وإلى جانب سيتي وليفربول صاحب المركز الثالث، ظل تشيلسي بدون هزيمة عقب 11 مباراة مع معادلة ساري لأطول مسيرة بدون هزيمة في بداية الموسم بواسطة مدرب جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي حققها فرانك كلارك مدرب نوتنجهام فورست عام 1994.

وقال ساري لشبكة سكاي سبورتس على الرغم من تفوق تشيلسي بفارق الأهداف على ليفربول الذي يقوده المدرب يورغن كلوب “يتفوق مانشستر سيتي وليفربول علينا في الوقت الحالي، عندما وصلت كان الفارق الموسم الماضي هو 30 نقطة مع سيتي، من الصعب التفكير بأن بوسعك تقليص هذا الفارق في موسم واحد أو ستة أشهر. نحتاج لأن نتحسن بشكل أكبر لأننا نؤدي بشكل جيد بالفعل”.

وأضاف “عانينا بعض المشكلات أمام كريستال بالاس، لذا فإننا بحاجة لبعض المهارة والشخصية في الملعب”.