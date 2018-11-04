تغريدة غريبة من توني كروس تغضب بعض أنصار ريال مدريد (صورة)

علق الألماني توني كروس بشكل ساخر على فوز فريقه على بلد الوليد 2-0 أمس السبت، برسم الجولة 11 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وهو ما جلب له حسب صحيفة ” أس ” غضب بعض أنصار الفريق وسخرية المنافسين.

وكتب النجم الألماني على صفحته على ” تويتر”: “أمس فزنا بلقاء في الدوري الإسباني.”

وجلبت التغريدة حسب الصحيفة الألمانية سخرية المنافسين وغضب بعض الأنصار الذين ردوا بتراجع مستواه وكونه أحد أسباب النتائج السلبية للفريق في بداية الموسم.

We won a league game yesterday. pic.twitter.com/h2hv83Fruh — Toni Kroos (@ToniKroos) ٤ نوفمبر ٢٠١٨

منصة في البيرنابيو

نشرت بعض المواقع المقربة من ريال مدريد على “تويتر” عمالًا يبنون منصة في ملعب سانتياغو بيرنابيو، وهو ما يشير لحدث جديد سيعرفه فريق ريال مدريد.

وغالبًا ما تبنى المنصات في الملعب لتقديم لاعب جديد أو مدرب جديد أو لتمديد عقد لاعب كبير، أو لاستضافة الملعب لحدث خارج نطاق الرياضة.

ولا يعرف سبب بناء المنصة في سانتياغو بيرنابيو في الوقت الحالي، إذ يستعد الفريق للسفر إلى جمهورية التشيك لمواجهة فيكتوريا بلزن الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.