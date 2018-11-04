المتحدث باسم الدوري الإسباني يكشف حقيقة تفاوض ريال مدريد مع محمد صلاح

كشف خوان فرنانديز المتحدث الرسمي باسم الدوري الإسباني لكرة القدم حقيقة اهتمام فريق ريال مدريد بالحصول على خدمات الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال فرنانديز خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد:”ما يتردد حول رغبة الريال بضم صلاح مجرد شائعات من قِبل وسائل الإعلام فقط، لكن لا يوجد أي مفاوضات رسمية حدثت من جانب مسؤولي الناديين”.

وأضاف:”صلاح لاعب كبير، وبالتأكيد سيكون إضافة للدوري الإسباني، وأتمنى انتقاله إلى أحد أندية المسابقة”.

وكانت تقارير صحفية أفادت باهتمام ريال مدريد بضم الدولي المصري الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي العام 2017 والمتوَّج بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي، وأفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي.