غريزمان يتمنى إنهاء مسيرته الكروية في الدوري الأمريكي

يتمنى الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم فريق أتليتكو مدريد الإسباني، إنهاء مسيرته في عالم الساحرة المستديرة في الدوري الأمريكي.

وقال غريزمان في تصريح لشبكة قنوات “ESPN”: “ما زلت لا أعرف كم من الوقت سأستمر في لعب كرة القدم، ولكني أود أن أنهي مسيرتي في عمر 33 أو 34”.

وأضاف: “أريد الانتقال إلى الولايات المتحدة في نهاية مسيرتي، واللعب في الدوري الأمريكي”.

وارتبط غريزمان من قبل برغبة أندية برشلونة ومانشستر يونايتد في التعاقد معه، منذ صيف 2017.

وكان الفرنسي قريبًا من اللعب لبرشلونة في الصيف الماضي، إلا أنه اتخذ قرارًا بالاستمرار في صفوف أتلتيكو مدريد.

وجدد فريزمان المتوج بكأس العالم، عقده مع فريقه حتى يونيو 2023.