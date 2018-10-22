الإعلان عن حكم مباراة برشلونة وريال مدريد (الكلاسيكو) في الدوري الإسباني

عيَّن الاتحاد الإسباني لكرة القدم خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز، حكمًا لمباراة الكلاسيكو المقبلة في ملعب كامب نو بين برشلونة وريال مدريد بالجولة العاشرة من بطولة الدوري.

وأشار الحساب الرسمي للاتحاد على موقع “تويتر” إلى أن الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز سيكون هو الحكم المشرف على تقنية VAR خلال المباراة، ومساعدة الحكم الرئيس بالقرارات التي تستلزم استخدام الخاصية.

????ÚLTIMA HORA | José María Sánchez Martínez dirigirá el clásico de nuestro fútbol en la jornada 10 de Primera División entre @FCBarcelona_es y @realmadrid con Alejandro Hernández Hernández como Árbitro Asistente de Vídeo (VAR) ????Designaciones Jornada 10: https://t.co/W5kZM3vHT5 pic.twitter.com/vh3956wFuI — RFEF (@rfef) October 22, 2018

وسبق للحكم “مارتينيز” قيادة مباراة لبرشلونة في الموسم الحالي أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الأولى من الدوري، وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة، بينما في آخر مباراة للحكم لصالح ريال مدريد فشل الأخير في الفوز وتعادل بالموسم الماضي أمام فياريال بمايو الماضي بهدفين مقابل هدفين في الليجا.

وتلعب المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت السعودية.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز السابع برصيد 14 نقطة بعد نهاية مباراتهما بالجولة التاسعة.