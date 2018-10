بنشر إحصائية الفريق دون ميسي.. نادي برشلونة يحاول طمأنة جمهوره

سعى نادي برشلونة الإسباني، لتقليل مخاوف جمهور البلوغرانا قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، بسبب غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن الملاعب، لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة، عبر موقع تويتر، إحصائية للفريق الكتالوني، توضح أرقام البلوغرانا في المباريات التي غاب فيها ليونيل ميسي، منذ عام 2010.

4⃣9⃣ wins

6⃣ draws

6⃣ defeats

That's our record without this man since 2010. We should be OK! ???? pic.twitter.com/siqNYa9zSO

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 22, 2018