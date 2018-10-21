تعرف على اللقاءات الستة التي سيغيب عنها ميسي بعد إصابته في مباراة برشلونة وإشبيلية

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بكسر في ذراعه وسيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى 3 أسابيع؛ ما يعني غيابه عن 6 لقاءات على الأقل في 3 مسابقات.

وعمليًّا سيغيب النجم الأرجنتيني عن 5 لقاءات، منها اثنان في دوري أبطال أوروبا و3 في الدوري الإسباني، بينما لقاء كأس الملك أمام كولترال ليونيسا يلعبه غالبًا الفريق بتشكيلته الثانية وحتى لو كان جاهزًا فلن يشارك في اللقاء.

ويغيب ميسي عن مباراتي إنتر ميلان ذهابًا وإيابًا في دوري أبطال أوروبا المقررتين الثلاثاء المقبل في الكامب نو، والـ6 من تشرين الثاني/نوفمبر في سان سييرو، ويتصدر برشلونة مجموعته برفقة الفريق الإيطالي بـ6 نقط ولن يؤثر الغياب بشكل كبير على حظوظه في التأهل للدور الثاني، لكن المركز الأول في المجموعة قد يحدده اللقاءان.

ميسي سيغيب 21 يوم للاصابة و يغيب عن الكلاسيكو ! – على برشلونة ايجاد الحلول في غياب ميسي المؤثر و الأقرب لتعويضه هو ديمبيلي الذي يحتاج الى مجهود أكبر! pic.twitter.com/ZAnSSuXQGG — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) October 20, 2018

وفي الدوري الإسباني، يغيب ميسي عن لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة المقبلة ثم لقاء رايو فاليكانو في الجولة الـ 11 ولقاء ريال بتيس في الجولة الـ 12.

وباستثناء الكلاسيكو الذي يعتبر لقاءً قويًّا ومهمًا لبرشلونة فالفريق الكاتالوني يواجه لقاءات سهلة أمام فاليكانو وبتيس.

وخلال الكلاسيكو يخوض برشلونة اللقاء بملعبه أمام فريق ريال مدريد الذي يعيش وضعًا سيئًا، كما أن برشلونة هزم ريال مدريد 4-0 في البيرنابيو في لقاء شهد عودة النجم الأرجنتيني من الإصابة، وكان بديلًا خلال اللقاء ودخل وفريقه متقدمًا 3-0 عام 2016.

ويستفيد النجم الأرجنتيني من الفترة الدولية التي ستأتي بعد لقاء بيتيس حيث سيعود القائد قبل لقاء أتلتيكو مدريد في إطار الجولة الـ 13 بملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الـ24 من تشرين الثاني/نوفمبر وبعد لقاء توتنهام الإنجليزي يوم الـ 28 من الشهر ذاته في كامب نو في إطار دوري أبطال أوروبا.

ديمبلي

إلى ذلك، تعرّض الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي لموقف صعب أثناء لقاء فريقه برشلونة مع إشبيلية في الدوري الإسباني، لكونه دخل بديلًا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحاول النجم الفرنسي تقديم أداء جيد بعد فترة في دكة البدلاء، لكنه ارتكب عدة أخطاء دفعت جماهير الكامب لمواجهته بصافرات الاستهجان؛ ما يؤشر على عودة أزمة اللاعب التي شهدها الموسم الماضي.

وكانت انطلاقة ديمبلي جيدة هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف لكنه تراجع في الأسابيع الأخيرة لدكة البدلاء فاتحًا المجال للبرازيلي أرثر ميلو ليعزز خط وسط الميدان.

ولعب ديمبلي 9 من أصل 12 لقاء لبرشلونة هذا الموسم وسيكون أمامه تحدٍّ كبير عبر مشاركته أساسيًّا في ظل غياب ميسي لـ3 أسابيع وسيلعب في المكان الذي يفضله كجناح أيمن.