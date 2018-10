برشلونة يعلن رسميًا إصابة ميسي بكسر بالذراع وغيابه 3 أسابيع

أعلن نادي برشلونة رسميا عن إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بكسر بعضمة المرفق وسيغيب على إثرها لمدة 3 أسابيع، عقب سقوطه في مباراة فريقه ضد إشبيلية، مساء اليوم السبت، في الدوري الإسباني.

برشلونة أصدر بيانا رسميا مساء يوم السبت كشف من خلاله “ميسي تعرض لكسر في الذراع الأيمن وسيغيب لمدة 3 أسابيع”.

وكان راديو كتالونيا”، اليوم السبت، قد أشار إلى أن “الإصابة التي تعرض لها ميسي في ذراعه الأيمن قد تتعلق برباط ذراعه الجانبي الداخلي، وأنه سيغيب عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة”.

وأضافت: “لن يتمكن ميسي من المشاركة في مباراة إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، بدوري أبطال أوروبا، وريال مدريد يوم الأحد بالدوري الإسباني”.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الشكوك تحوم حول وضعية ميسي، كما أن الانطباعات الأولية للأطباء لم تكن إيجابية.

BREAKING: Barcelona have confirmed that Lionel Messi has fractured the radial bone in his right arm and will be out for approximately three weeks. pic.twitter.com/EesmbOGMsz

— Squawka News (@SquawkaNews) October 20, 2018