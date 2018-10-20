هل يرحل لوبيتيجي بعد خسارة ريال مدريد ضد ليفانتي؟.. المدرب يجيب

اعتبر جوليان لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام ليفانتي، لكن الحظ والفرص الضائعة أعطت الفوز للمنافس، رافضًا في نفس الوقت الحديث عن مستقبله رغم كثرة الشائعات بشأن إقالته.

وقال لوبيتيجي بعد الخسارة في البيرنابيو 2-1 أمام ليفانتي: “مستقبلي هو آخر شيء يشغل تفكيري”.

وتحدث المدرب الإسباني عن اللقاء، موضحًا: “أعتقد أننا نستحق الفوز هذا كان واضحًا، كرة القدم يفوز من يسجل أكثر، كل شيء سيئ حدث لنا على مستوى سوء الحظ أيضًا”.

وأكد لوبيتيجي أنه سيواصل العمل على الأشياء الإيجابية التي ظهرت في اللقاء، مضيفًا: “لدي المزيد من الشجاعة أكثر من أي وقت مضى، الموسم ما زال طويلًا وبإمكاننا تغيير هذا الوضع ومنح السعادة للجماهير”.

وأضاف مدرب ريال مدريد: “تعامل الجماهير معنا كان رائعًا وهذا الفريق سيستمر في الحياة، علينا التركيز على الأشياء الجيدة التي قمنا بها واللاعبون قدموا مجهودًا رائعًا”.

وأكد المدرب الإسباني أن حكم اللقاء احتسب 4 دقائق فقط، وكان عليه احتساب أكثر في الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد إشبيلية إلى 16 نقطة في الوصافة بفارق نقطة خلف ديبورتيفو ألافيس المتصدر.