ريال مدريد يحقق رقمًا سلبيًا بالبقاء ‭482‬ دقيقة دون أي هدف

حقق ريال مدريد رقمًا سلبيًا للنادي، تحت قيادة المدرب يولن لوبتيجي، بعدما استمر‭482 ‬ دقيقة دون تسجيل أي هدف وذلك خلال الهزيمة 2-1 أمام ليفانتي في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم السبت.

وأنهى مارسيلو صيام ريال عن التسجيل بعدما هز الشباك في الدقيقة 71 أمام ليفانتي بعدما تقدم المنافس بهدفين بواسطة خوسيه لويس موراليس وروجر مارتي من ركلة جزاء.

وقبل هدف مارسيلو سجل ريال لآخر مرة عندما فاز 1-صفر على إسبانيول في 22 سبتمبر أيلول ولم يهز بعدها شباك إشبيلية وأتلتيكو مدريد وتشسكا موسكا وألافيس.

وخسر بذلك ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي في كل المسابقات.