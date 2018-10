نادي برشلونة يكشف خططه لتطوير ملعب كامب نو وزيادة عدد المتفرجين (فيديو وصور)

كشف برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن خططه لتطوير الملعب وزيادة سعة استاد كامب نو ضمن مشروع عملاق.

وأظهر برشلونة خلال مقطع فيديو، لمحاكاة شكل المشروع الجديد، أن سعة الملعب ستزيد من 99 ألف متفرج إلى 105 آلاف متفرج مع وضع سقف يغطي الملعب بأكمله.

وينوي برشلونة بدء أعمال التطوير في فترة ما قبل انطلاق الموسم الجديد، وعلى مدار 3 سنوات مقبلة بدءًا من 2019 حتى يواصل اللعب على ملعبه دون توقف.

ووفقًا لهذه الخطة، فإنه من المنتظر استكمال تطوير الملعب مع حلول موسم 2023/2024، وقال النادي إنه سيتكلف حوالي 360 مليون يورو (414.47 مليون دولار).

وبدأ برشلونة بالفعل في أعمال بناء ملعب جديد للشباب وفريق البدلاء، وسيطلق عليه اسم أسطورته الهولندي الراحل يوهان كرويف وسيكون مقرًا للمران.

ويشهد المشروع الجديد بناء ملعب جديد لفريق كرة السلة أيضًا، إضافة إلى مساحات خضراء حول الاستاد الحالي.

