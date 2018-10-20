ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي في الدوري الإسباني (فيديو)‎

تلقى ريال مدريد ومدربه جولين لوبتيغي ضربة جديدة؛ بعدما خسر 1/2، اليوم السبت، أمام ليفانتي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل ليفانتي هدفيه في الشوط الأول، وبالتحديد في الدقيقة السابعة والـ13، ليحقق فوزه الأول على ريال مدريد منذ العام 2011.

في حين سجل البرازيلي مارسيلو هدف ريال مدريد بتسديدة قوية في الدقيقة 72، بعد تمريرة من الفرنسي كريم بنزيما.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع، (مؤقتًا)، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 14 نقطة في المركز الخامس (مؤقتًا).

ولم يحقق ريال مدريد الفوز في آخر 5 مباريات في جميع المسابقات، علمًا أنه يلاقي فيكتوريا بلزم في دوري أبطال أوروبا، ثم برشلونة في الكلاسيكو.