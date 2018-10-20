أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي.. الفريق الملكي يتأخر 1/2(فيديو)

تلقى ريال مدريد هدفين في ظرف 7 دقائق، ليتأخر 0/2 أمام ليفانتي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وجاء الهدف الأول عبر خوسي لويس موراليس في الدقيقة السادسة، في حين سجل روجر مارتي سالفادور الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13.

وسجل البرازيلي مارسيلو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 72.

ولم يحقق ليفانتي الفوز على ريال مدريد منذ سبتمبر 2011، لكنه تعادل معه 1/1 و2/2 في آخر مباراتين.

ويملك ريال مدريد14 نقطة في المركز الخامس بفارق 3 نقاط عن المتصدر ديبورتيفو ألافيس، الذي لعب مباريات أكثر.

هدف أول للريال⚽???????????????? [ #ريال_مدريد 0 ❌ #ليفانتي 1 ] pic.twitter.com/4l3TznJmUH — الأهداف من موقع جو فور كورة (@GoooL4Kora) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨

href=”https://twitter.com/hashtag/%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#ليفانتي 1

تابع المباراة لحظة بلحظة من هنا: https://t.co/o91GeywwJy pic.twitter.com/S2oDn5CgoT

— Reyada LIVE (@ReyadaLive) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٨