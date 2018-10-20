مباراة برشلونة وإشبيلية.. ماذا ينتظر رفاق ميسي في مواجهة رجال الأندلس؟

يخوض نادي برشلونة اختبارًا قويًا حين يستضيف نظيره إشبيلية، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة التاسعة للدوري الإسباني.

ويبحث برشلونة عن عبور عقبة الفريق الأندلسي قبل الانشغال بمواجهة دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 دقيقة بتوقيت القاهرة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 3” بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بمباراة برشلونة وإشبيلية .. فإلى السطور التالية:

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بينما يحتل إشبيلية المركز الثاني بفارق نقطة عن البارسا وهو ما يزيد إثارة المباراة.

وانتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز برشلونة بنتيجة 2/1 في مباراة السوبر الإسباني يوم 12 أغسطس الماضي.

وكان آخر فوز حققه إشبيلية على برشلونة يوم 3 أكتوبر 2015 بهدفين مقابل هدف، ولم يخسر برشلونة في كامب نو أمام الفريق الأندلسي منذ العام 2010 حين خسر في كأس الملك.

مخاوف برشلونة

يتطلع برشلونة مع مدربه الإسباني إرنستو فالفيردي لعبور المخاوف من ضياع المزيد من النقاط بعد إهدار 9 نقاط كاملة في هزيمة و3 تعادلات.

ويسعى برشلونة لتجنب مخاوف الأداء الباهت بعد الأجندة الدولية نظرًا لإرهاق اللاعبين إلا أن هذه المخاوف تبدو أقل كثيرًا مع حصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على راحة ولم ينضم لمنتخب بلاده.

ويعتمد برشلونة على حارسه مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه ولينجيلت ونيلسون سيميدو وجوردي ألبا في خط الدفاع.

ويلجأ برشلونة إلى ثلاثي الوسط سيرجيو بوسكيتس وايفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو مع ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي.

إشبيلية يعلن التحدي

أعلن إشبيلية التحدي مع مديره الفني بابلو ماتشين من أجل توجيه ضربة للبارسا في عقر داره.

ويعتمد الفريق الأندلسي على أبرز لاعبيه في خطة 3- 5- 2 حيث يعول على حارسه توماس فاكليتش وأمامه الثلاثي سيمون كاير ودانييل كاريخو و سيرجي غوميز.

ويلعب الفريق الأندلسي في خط الوسط بالدينامو إيفر بانغا وبابلو سارابيا وفرانكو فاسكيز مع الجناحين خيسوس نافاس وإرانا جويليرمي.

ويقود ثنائي الهجوم أندريه سيلفا ووسام بن يدر في دويتو مرعب في الخط الأمامي.