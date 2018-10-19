مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي.. لوبتيجي واثق في قدرة الميرنغي على العودة لمستواه

عبر يولن لوبتيجي، مدرب ريال مدريد الإسباني، عن ثقته في قدرة فريقه، الذي ظهر بمستوى متذبذب في الآونة الأخيرة، على العودة لمستواه وتقديم موسم يظل عالقًا في الأذهان، وذلك مع استعداده لمباراته الحاسمة على ملعبه أمام ليفانتي بالدوري، غدًا السبت.

ويحتل ريال المركز الرابع بترتيب المسابقة، عقب ثماني مباريات وبفارق نقطتين فقط خلف إشبيلية المتصدر، لكن لوبتيجي يشعر بقلق بعد أربع مباريات بدون فوز وأي أهداف في كل المسابقات. وهذه هي أطول فترة يصوم فيها ريال عن الأهداف منذ عام 1985.

وقال لوبتيجي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: “لدي ثقة كاملة في الفريق، وأنا واثق من العودة.

“لا يزال أمامنا مشوار طويل هذا الموسم، وإنني على ثقة بأننا سنصل لمركز قوي للغاية في نهاية الطريق”.

ويعود لصفوف ريال في مباراة الغد، صانع اللعب إيسكو والمدافع مارسيلو، بينما سيغيب الظهير الأيمن داني كاربخال؛ بسبب الإصابة.

واستمر الحديث خلال فترة التوقف الدولية عن وجود ضغوط على لوبتيجي، وذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن ريال يدرس الاستعانة بالمدرب أنطونيو كونتي.

لكن المدرب الإسباني يشعر بأنه يحظى بدعم النادي.

وقال لوبتيجي: “أشعر بدعم كامل. أشعر بهدوء وأركز في عملي. لا أستمع إلى ما يقوله الناس في الخارج، أركز فقط في دفع فريقي للعودة لمستواه مجددًا”.

وأضاف: “التطلعات هنا كبيرة كأي مكان آخر، وأعرف أن الفريق بوسعه العودة للقمة مجددًا، يجب أن تؤمن بما تقوم به وتواصل المحاولة”.