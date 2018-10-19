تعرف على مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في دور الـ32 لقرعة كأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا التي أُجريت اليوم الجمعة، بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مواجهة بين ديبورتيفو ليونيسا وبرشلونة حامل اللقب، وبين مليلة وريال مدريد.

كما أسفرت القرعة عن مواجهة بين سان أندريو وأتلتيكو مدريد، وبين فيلانوفينسي وإشبيلية، وبين إيبرو وفالنسيا.

وينتظر أن تقام مباريات الذهاب من 30 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر المقبل، على أن تقام لقاءات العودة من الرابع وحتى السادس من ديسمبر المقبل.

وفيما يلي جدول دور الـ32 كاملًا:

ديبورتيفو ألافيس – جيرونا

أتلتيك بلباو – هويسكا

ليغانيس – رايو فاليكانو

سيلتا فيغو – ريال سوسيداد

سبورتينغ خيخون – إيبار

قادش – إسبانيول برشلونة

لوجو – ليفانتي

راسينغ سانتندر – ريال بتيس

كولتورال ليونيسا – برشلونة

إييرو – فالنسيا

ريال مايوركا – ريال بلد الوليد

ألميريا – فياريال

قرطبة خيطافي

مليلة – ريال مدريد

سانت أندرو – أتلتيكو مدريد

فيلانوفينسي –إشبيلية