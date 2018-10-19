كريم بنزيما يرد على الاتهامات الجديدة (صورة)

رد الفرنسي كريم بنزيما على الاتهامات التي نشرتها وسائل إعلام فرنسية حول ادعاء أحد المقربين منه سابقًا ليو ديسوزا، كونه تعرض لمحاولة اختطاف وضرب من طرف صديق اللاعب، ومسؤولة عن الاتصالات، وسائقه الخاص؛ بسبب مشكلة مالية بينه وبين نجم ريال مدريد.

وكتب بنزيما على صفحته على ” تويتر ” بشكل ساخر الاتهامات: “مقرب من بنزيما يلامس ذراع دي سوزا إنه اختطاف، دي سوزا يتعرض للضرب وليس لديه يوم واحد في شهادة طبية، بنزيما كان متواجدًا في المكان، أطروحة رفضها المحققون، هل هذا العالم جدي؟ “

وطالب النجم الفرنسي من خلال هاشتاغ بالتوقف عن استهدافه واعتبر أن الأمر زاد عن حده بشكل كبير.

« Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux ? #FautArreter #Givemeabreak #CTrop pfff ???? — Karim Benzema (@Benzema) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

ويستعد المهاجم الفرنسي للعودة إلى الملاعب لقيادة هجوم ريال مدريد السبت أمام ليفانتي، بعدما خرج بين شوطي لقاء ديبورتيفو ألافيس بسبب الإصابة.