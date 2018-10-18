نادي برشلونة يخشى غدر حارسه في يناير

تخشى إدارة نادي برشلونة الإسباني، من رحيل حارس المرمى الهولندي ياسبر سيليسين في سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير 2019.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إن إدارة برشلونة متأكدة من رحيل سيليسين، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، لكنها تخشى أن يغادر اللاعب في يناير، ما يضع النادي في مأزق، ولذلك قررت البحث عن حارس.

ولا يشعر سيليسين بالرضى عن وضعه في برشلونة، نظرًا لمشاركته التي تقتصر على كأس ملك إسبانيا، في حين ينفرد الحارس الألماني مارك آندريه تير شتيغن بالمشاركة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة أعدّت قائمة بحراس المرمى، الذين يريد التعاقد مع أحدهم، حال رحيل سيليسين في يناير.

وأوضحت الصحيفة أن القائمة الي أعدّتها إدارة برشلونة لتعويض سيليسين تضم كوين كاستيلس من فولفسبورغ الألماني، وجيروين زويت من آيندهوفن الهولندي، وتيمو هورن من كولن الألماني، وجيري بافلينكا من فيردر بريمن الألماني.