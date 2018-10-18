أنطوان غريزمان يعوّض نيمار في باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان، يستهدف التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، والمنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، حال رحيل البرازيلي نيمار صيف 2019.

وبحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن نيمار الصيف المقبل، لكن بمبلغ يفوق 200 مليون يورو، كما أن والد النجم البرازيلي عقد عدة اجتماعات مع فرق أوروبية، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل الفريق الفرنسي في المحافظة على النجم الفرنسي كليان مبابي الذي يرفض بيعه، لكن أيضًا يرغب في جمعه مع زميله في منتخب فرنسا أنطوان غريزمان جناح أتلتيكو مدريد.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن الفريق الباريسي مستعد لدفع 150 مليون يورو، مبلغ الشرط الجزائي في عقده.

وكان غريزمان قد صرّح سابقًا، أنه لا يرغب في العودة إلى فرنسا، ويفضّل البقاء في إسبانيا، علمًا أنه كان قريبًا من الانتقال إلى برشلونة، الصيف الماضي، مقابل 100 مليون يورو، لكنه فضّل البقاء وتمديد عقده وزيادة راتبه السنوي.