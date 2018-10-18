إلى ريال مدريد أم برشلونة؟.. نيمار يغادر باريس سان جيرمان الصيف المقبل

كشف برنامج في إذاعة “كادينا سير” الإسبانية عن إمكانية رحيل النجم البرازيلي نيمار صيف 2019 عن باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 220 مليون يورو فقط، مؤكدًا أن مسألة رحيله لا تبدو معقدة كما تحاول إدارة الفريق الفرنسي تسويقها.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أن اللاعب البرازيلي اتفق مع إدارة باريس سان جيرمان حول رحيله صيف 2019 مقابل 220 مليون يورو وفي حال لم يتقدم أي فريق بالعرض المالي المطلوب فسيغادر صيف 2020 بثمن أقل من 200 مليون يورو.

وأكدت “كادينا سير” أن إدارة برشلونة تعرف بالاتفاق بين اللاعب وفريقه الفرنسي ولا تستبعد إعادته بعد موسمين لكونها ستحتاجه بعد تقدم نجومها الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي في العمر.

وسيكون ريال مدريد منافسًا قويًا لبرشلونة على النجم البرازيلي وبدوره ينتظر نهاية مغامرة اللاعب برفقة الفريق الفرنسي لخطفه بثمن أقل.

وعبّر نيمار مرارًا عن رغبته بالعودة لبرشلونة، وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أنه أجهش بالبكاء أمام مسؤول في الفريق يطلب منه العمل على إعادته من الفريق الفرنسي.