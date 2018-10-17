لماذا يهدد دييغو كوستا أتلتيكو مدريد بالرحيل؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن دييغو كوستا هدد بالرحيل عن أتلتيكو مدريد إلى الصين في حال عدم تجديد عقده بشروط مالية ترضيه وتجعله على قدم المساواة مع زميله الفرنسي أنطوان غريزمان.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مهاجم تشيلسي السابق يطلب مساواته مع غريزمان وفي حال عدم حدوث ذلك سينفتح على العروض التي تأتيه من شرق آسيا.

ويحصل الدولي الإسباني على سبعة ملايين استرليني سنويًا من أتلتيكو مدريد بينما وقع غريزمان عقدًا جديدًا في يونيو/حزيران الماضي بعد رفضه الانتقال إلى برشلونة يحصل بموجبه على نحو 17.5 مليون جنيه استرليني وسيظل في النادي المدريدي حتى 2023.

ويبدو أن الفارق في الراتب السنوي بين المهاجمين أزعج كوستا خاصة وأنه كان أحد أولئك الذين دفعوا بقوة لبقاء غريزمان في النادي عندما كان يتفاوض برشلونة معه لكنه لم يتوقع أن يصل أجر الدولي الفرنسي إلى هذا الرقم الكبير دفعة واحدة.

ويبلغ كوستا من العمر 30 عامًا ويحرص على بقاء غريزمان في الفريق لكنه يدرك في الوقت ذاته أن ما تبقى له خلال مسيرته ليس كثيرًا ومن الصعب رفض عروض مغرية كثيرًا من الصين وقطر.