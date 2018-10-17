محكمة ألمانية تلزم فيدال بدفع 800 ألف يورو بعد “معركة في حانة”

أصدرت محكمة في ميونخ حكمًا يلزم النجم التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة الحالي وبايرن ميونخ السابق بدفع غرامة قدرها 800 ألف يورو بسبب حادثة في ملهى ليلي منذ ما يزيد قليلًا عن عامين.

وقال موقع TZ الألماني إن فيدال اعتدى على أحد الأشخاص في ملهى ليلي في ميونخ حينما كان لاعبًا في النادي البافاري وضربه في رأسه بزجاجة فودكا ما أدى لحدوث إصابات خطيرة للضحية.

وفرضت غرامة على ساندرينو شقيق فيدال ووالد زوجته اللذين كانا معه أثناء الواقعة غرامة قدرها 20 ألفًا و41 ألف يورو على الترتيب لكن اللاعب أو أقاربه لم يحضروا المحاكمة التي انعقدت في ميونخ.

وانضم فيدال إلى برشلونة من بايرن ميونخ الصيف الماضي لكنه شارك أساسيًا مرتين فقط مع النادي الكتالوني قبل أن يستبدل لاحقًا في المرتين.