سيرجيو راموس يدافع عن نفسه أمام اتهامات الصحافة الإنجليزية (فيديو)

دافع سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، عن نفسه أمام الاتهامات التي وجهتها له الصحافة الإنجليزية بالمشي فوق رجل رحيم ستيرلينغ خلال لقاء المنتخبين الإسباني والإنجليزي الإثنين الماضي، بدوري الأمم الأوروبية.

واعتبرت الصحافة الإنجليزية أن عميد إسبانيا مارس وجهه سلوكه السيئ ضد نجم وجناح مانشستر سيتي وكان يستحق الطرد، واستغلت الفرصة لتذكر الجميع بما حدث مع المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا بكييف، حيث كان سببًا في إصابة نجم ليفربول ومغادرته اللقاء.

ونشر راموس فيديو من زاوية مختلفة للتي نشرتها الصحف الإنجليزية توضح أنه لم يلمس نهائيًا الجناح الإنجليزي.

وكتب راموس على الفيديو :” لاشيء أكثر يستحق التعليق .”

????????????

Nada más que decir.

Nothing else to say. pic.twitter.com/BCuQI3n7hT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) October 17, 2018