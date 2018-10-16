نادي برشلونة يستعد للموسم المقبل في اليابان والصين

ستكون قارة آسيا هي الوجهة المقبلة لنادي برشلونة الإسباني من أجل جولته التحضيرية للموسم الجديد، وتحديدًا في الصين واليابان باعتبارهما “سوقين استراتيجيين” للنادي الكتالوني، وذلك حسب تصريحات المتحدث الرسمي للنادي، جوسيب فيفيس.

وأكد فيفيس في تصريحاته أنه “بعد عامين من إقامة الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة، سيعود الفريق الأول لآسيا في 2019، حيث تواجد الفريق من قبل في 2015 (مونديال الأندية باليابان)، وفي 2013 (جولة الفريق في تايلاند وماليزيا)”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القرار تم اتخاذه “في إطار استراتيجية عولمة وانتشار العلامة التجارية”.

وتابع: “برشلونة يمتلك قاعدة جماهيرية هي الأكبر في آسيا، ولهذا راهنا على سوق آسيا-باسيفيك عندما قررنا فتح مكتباً تجارياً في هونغ كونغ في 2013”.

وتؤكد الجولة رهان إدارة النادي الكاتالوني على هذه المنطقة التي يمتلك فيها 11 راعياً إقليمياً، منهم 3 عالميين (كونامي وأوبو وميلو)، بالإضافة لشركة راكوتين اليابانية للتجارة الإلكترونية، الراعي الرئيسي للبرسا.

ويمتلك برشلونة حاليًا في هذه المنطقة عدة مشاريع أبرزها “Mission Hill”، في جزيرة هايكو الصينية، بالإضافة لـ”أكاديمية برسا برو”، و15 مدرسة لكرة القدم في منطقة آسيا-باسيفيك.

ولم يكشف فيفيس عما إذا كان الفريق سيخوض مباراة خلال هذه الجولة أمام فريق فيسيل كوبي الياباني، الذي يلعب له قائد البلاوغرانا السابق أندريس إنييستا.