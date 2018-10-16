نادي برشلونة يبحث موقف رونالدينيو بعد مساندته مرشح اليمين المتطرف لرئاسة البرازيل

عبر برشلونة الإسباني عن موقفه من مساندة بعض نجومه السابقين لجايير بولسورانو مرشح اليمين المتطرف لرئاسة البرازيل والذي يعتبر الأوفر حظًا للفوز في الجولة الثانية المقررة يوم 28 من الشهر الحالي.

وكان النجم البرازيلي رونالدينيو سفير الفريق الإسباني قد عبر عن مساندته لمرشح الحزب الاشتراكي الليبرالي والذي يمثل اليمين المتطرف كما عبر ريفالدو عن مساندته للمرشح نفسه.

وطالب العديد من متابعي الفريق الإسباني بالتخلي عن السفير رونالدينيو لمساندته مرشحًا عنصريًا ومتطرفًا لكن الفريق الإسباني أصدر بلاغًا أكد من خلاله موقفه من القضية.

وقال برشلونة: “قيمنا الديمقراطية لا تتوافق مع آراء هذا المرشح، وفي كل الحالات نحن نحترم حرية الرأي بما في ذلك ما عبر عنه رونالدينيو.”

ورفض الفريق اتخاذ موقف ضد نجمه السابق وقال: “لم نتخذ أي قرار في هذا الموضوع وسنرى الأمر لاحقًا.”

وكان ريفالدو الذي عبر بدوره عن مساندة المرشح نفسه قد أكد أن موقفه لن يضر بعلاقته مع برشلونة.