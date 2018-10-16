كل ما تريد معرفته عن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في “سوبر كلاسيكو”

تتجه الأنظار -مساء الثلاثاء- صَوْبَ ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة السعودية لمتابعة مباراة سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين في ختام الدورة الرباعية الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وفاز منتخب البرازيل على السعودية بثنائية دون رد كما تغلب منتخب الأرجنتين على حساب العراق برباعية نظيفة في الجولة الأولى.

وتستعرض “إرم نيوز” كل الأمور المتعلقة بمباراة سوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، فإلى التقرير الآتي:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر بضع قنوات تليفزيونية هي KSA SPORTS1 وأبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 و3 والعراقية الرياضية والكويت الرياضية بلس والشارقة الرياضية ودوري بلس.

سوبر كلاسيكو استثنائي

سيكون لقاء منتخبي البرازيل والأرجنتين أو سوبر كلاسيكو استثنائيًّا هذه المرة، خاصة أنه يقام للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية.

ونجحت الهيئة العامة للرياضة السعودية في تقديم صورة رائعة عن المستوى التنظيمي في بطولة سوبر كلاسيكو بوجود أبرز النجوم في العالم في تشكيلة منتخبي البرازيل والأرجنتين.

أسلحة السامبا

يعتمد المدرب البرازيلي تيتي على أسلحته وقوته الضاربة بوجود الحارس أليسون باكير المتألق مع ليفربول الإنجليزي، وأمامه الظهير الأيسر مارسيلو والظهير الأيمن دانيلو وكلاهما مفتاح لعب مميز هجوميًّا مع ثنائي قلب الدفاع ماركينيوس وجواو ميراندا.

ويراهن المدرب تيتي على كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد الإسباني بجانب آرثر وفريد وفيليب كوتينيو مع الثنائي الهجومي نيمار وجابريل خيسوس.

ويملك تيتي بدائل رائعة على رأسها روبرتو فيرمينو ولوكاس مورا ومالكوم ووالاس.. وأكد خالد بيومي المحلل الشهير في حديثه عن مباراة البرازيل ضد السعودية أن راقصي السامبا لديهم أوراق بالجملة وأسلحة على أعلى مستوى يستطيعون من خلالها تقديم أجمل كرة في العالم مع فاعلية كبيرة.

وأضاف: ” المباراة ضد الأرجنتين ستكون اختبارًا مهمًّا بالنسبة لمنتخب البرازيل لقياس قدراته أمام زعيم آخر في أمريكا الجنوبية”.

التانجو دونَ ميسي

يخوض المنتخب الأرجنتيني المواجهة مع مديره الفني ليونيل سكالوني بحثًا عن فوز مهم يمنحه الثقة أمام البرازيل رغم غياب النجم الأبرز في تشكيلة التانجو ليونيل ميسي.

ويعتمد سكالوني على الحارس سيرجيو روميرو وأمامه رباعي الدفاع جيرمان بيتزيلا ونيكولاس أوتاميندي وفابريسيو بوستوس وماركوس أكونا.. ويراهن المنتخب الأرجنتيني على اللاعب جيوفاني لوسيلسو كمتوسط ارتكاز وبجواره فرانكو فاسكيز وماكسيمليانو ميزا بجانب باولو ديبالا وأنخيل كوريا وفي الهجوم ماورو إيكاردي.