نادي برشلونة يجد بديلًا للويس سواريز

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن برشلونة وجد البديل المناسب لمهاجمه لويس سواريز، في صفوف جنوة المنافس بالدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، نقلًا عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية: إن حامل لقب الليغا يسعى لضم البولندي كرزيستوف بياتيك مهاجم جنوة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسيبلغ مهاجم أوروغواي عامه الـ 32 في يناير المقبل، وأن ما يتبقى له في الملاعب عدة أعوام بسيطة ويحتاج النادي الكتالوني لتدعيم خط هجومه في ظل منافسته على كافة الألقاب الممكنة.

ويتصدر بياتيك قائمة هدافي الدوري الإيطالي بـ 9 أهداف من 7 مباريات، ما دفع برشلونة لمراقبته، لكنه سيجد منافسة قوية مع نابولي.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن جنوة يطلب 60 مليون يورو مقابل الاستغناء عن خدمات مهاجمه.

ويظهر سواريز مع برشلونة بمستوى متباين، علمًا أنه انضم للفريق صيف العام 2014، وسجل للنادي الكتالوني 155 هدفًا وصنع 86 في 209 مباريات.