نادي برشلونة يدرس تمديد عقد ليونيل ميسي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن إدارة نادي برشلونة تدرس تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومدد ميسي، البالغ من العمر 31 عامًا، عقده مع برشلونة في نوفمبر الماضي، بحيث ينتهي العام 2021.

لكن صحيفة “موندو ديبورتيفو” أوضحت أن إدارة النادي الكتالوني تدرس تمديد عقد ميسي حتى 2022، أو 2023، حال موافقة اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة قد تقترح على ميسي تمديد عقده في صيف العام المقبل.

وتبلغ قيمة فسخ عقد ميسي مع برشلونة 700 مليون يورو، علمًا أنه لعب للفريق الأول لأول مرة العام 2004.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أنه رغم رغبة إدارة النادي في تمديد عقد ميسي، أفضل لاعب في العالم 5 مرات، إلا أنه ستحترم قرار اللاعب بشكل كامل.

في مارس الماضي، قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: “ميسي لديه عقد حتى العام 2021 ولكني آمل أن نواصل تجديده لأنه يعيد اختراع نفسه كل عام ويتحسن”.

وأسهم ميسي في تتويج برشلونة بـ 9 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس العالم للأندية، وغيرها من الألقاب، كما نال جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وهو الهداف التاريخي للنادي الكتالوني برصيد 563 هدفًا في 648 مباراة.