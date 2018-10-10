ساؤول نيغيز يرفض إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

رفض ساؤول نيغيز الدولي الإسباني ولاعب وسط أتلتيكو مدريد رغبته في الرحيل عن الفريق الإسباني رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد بالتعاقد معه.

وقال نيغيز في مقابلة مع إذاعة “ناسيونال إسبانيا” إنه يود الاعتزال في صفوف أتلتيكو “لكن قد يتغير الوضع في غضون أعوام قليلة” يؤدي خلالها بشكل سيء.

وبات ساؤول عنصرًا أساسيًا ضمن تشكيلة المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني رغم أنه لا يزال عمره 23 عامًا وهذا موسمه الخامس في الفريق فاز خلالهم بخمسة ألقاب بينهم لقبين للدوري الأوروبي.

وسعى برشلونة بشدة للتعاقد مع ساؤول في بداية الموسم الحالي لكنه صرح الشهر الماضي بأن الانتقال إلى ريال مدريد “لا يمكن تصوره” نظرًا للتنافس الشرس بين الجارين.

ولم يبد الدولي الإسباني أي اهتمام بالرحيل عن أتلتيكو خاصة بعدما وقع عقدًا مع النادي لمدة تسع سنوات في 2017.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية اعتزاله في أتلتيكو قال ساؤول لمحطة “راديو ناسيونال إسبانيا”: “لهذا السبب وقعت على عقد طويل الأجل. هذه نيتي أن أكون في أتلتيكو مدريد طوال حياتي ولكن في عالم كرة القدم لا يمكن توقع ما سيحدث. بالنسبة لي أريد الاعتزال في أتلتيكو لكن ربما بعد بضعة أعوام سيئة لا تصبح الجماهير تحبي وأرحل بعدها”.

وخاض لاعب الوسط أكثر من 200 مباراة بقميص أتلتيكو في جميع المسابقات، بالإضافة إلى 70 مباراة للفريق الثاني حيث نشأ في صفوف الفريق قبل أن تتم إعارته لفترة قصيرة موسم 2013-2014 إلى رايو فايكانو.

بعد موسم قوي مع رايو عاد إلى أتليتكو مدريد، ليصبح جزءًا رئيسيًا من الفريق الأول حيث ساعد الفريق في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا كما خاض 12 مباراة دولية حتى الآن مع منتخب إسبانيا.

وكان ضمن التشكيلة التي شاركت في كأس العالم 2018 في روسيا لكنه لم يشارك في أربع مباريات خاضتها إسبانيا في البطولة.

لكنه أصبح أساسيًا في تشكيلة المدير الفني الجديد لويس إنريكي وسجل أول هدف دولي له أمام إنجلترا الشهر الماضي قبل أن يضيف هدفه الثاني في المباراة التالية مع كرواتيا.