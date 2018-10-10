دفعة معنوية لريال مدريد قبل مباراة برشلونة في الكلاسيكو

أكمل ريال مدريد تدريبه الثالث هذا الأسبوع دون لاعبيه الدوليين، والشيء الأكثر أهمية هو أن مارسيلو قد أكمل التدريبات الثلاثة للنهاية، وبات جاهزًا لخوض أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف الدولية أمام ليفانتي في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

ولم يتدرب داني كارفاخال وكريم بنزيما مع الفريق يوم الأربعاء، بينما يواصلان تعافيهما بشكل منفرد.

وأصيب الدولي البرازيلي خلال مواجهة اشبيلية التي خسرها النادي الملكي بثلاثية نظيفة في الدوري، ورغم الانتقادات التي تعرض لها منذ بداية الموسم، إلا أن ريال مدريد لم يحقق أي انتصار منذ غيابه عن الفريق.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية في كافة المسابقات، وخسر آخر مباراة في الدوري أمام ألافيس.

ويعمل إيسكو أيضًا على استعادة عافيته بعد خضوعه لجراحة لإزالة الزائدة الدودية للحاق بالكلاسيكو في 28 أكتوبر الحالي.

وشارك لاعبو ريال مدريد غير الدوليين في التدريب تحت قيادة يولين لوبتيغي، وانضم لهم لاعبو فريق الشباب، حيث شارك في التدريبات كيكو كاسيلا ولوكا زيدان وألفارو أودريوزولا وسيرغيو ريجويلون وماركوس لورينتي وماريانو دياز ولوكاس فاسكويز.