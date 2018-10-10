غيغز يفسر عدم استدعاء غاريث بيل لمباراة ويلز وإسبانيا

لن تسنح الفرصة لغاريث بيل مهاجم ويلز لكرة القدم لمواجهة منتخب إسبانيا وزملائه في ريال مدريد، بما في ذلك سيرجيو أغويرو وناتشو في مباراة ودية دولية غدًا الخميس، عقب تصريحات المدرب رايان غيغز، بأن اللاعب سيغيب بسبب الإصابة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة بيل، الذي أجبرته الإصابة على الابتعاد عن آخر مباراتين لريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني أمام أتلتيكو مدريد وألافيس، في مواجهة المضيفة ايرلندا في دوري الأمم الأوروبية يوم 16 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وقال غيغز خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء قبل المباراة التي ستقام على إستاد برنسيبلتي “يعاني غاريث من شعور بالالم في العضلات، ولن يشارك أمام إسبانيا”.

وأضاف “لا نريد الإقدام على أي مخاطرة، ونراقب الوضع كل يوم، نظرًا للعبه في إسبانيا فإنه يريد أن يكون جزءًا من المواجهة، لكن صحته تأتي في المقام الأول وقبل كل شيء.

“نريد أن يكون غاريث بيل جاهزًا وتواقًا للعب”.

ومر بيل بسلسلة سيئة من الإصابات منذ انضمامه لريال عام 2013، على الرغم من أنه كان جاهزًا خلال أغلب فترات العام الحالي.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بين الشوطين خلال التعادل السلبي مع أتلتيكو الشهر الماضي، لكن لم يتم الكشف عن معاناته من أي إصابات في فحص بالأشعة أجراه النادي الإسباني، لكن اللاعب الويلزي غاب عن الهزيمة 1-صفر أمام تشسكا موسكو في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وعاد بيل أمام الافيس يوم السبت الماضي، لكنه طلب تغييره في الدقيقة 80.

وقال غيغز إن موقف بيل غير مؤكد بشأن ما إذا كان سيلعب أمام إيرلندا، لكنه توقع أنه سيصبح جاهزًا للقاء ريال أمام ليفانتي عندما يستأنف الدوري الإسباني يوم 20 أكتوبر تشرين الأول الجاري.

وتحتل ويلز المركز الثاني في المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بدوري الأمم، برصيد ثلاث نقاط متساوية مع الدنمارك المتصدرة، ومتقدمة على إيرلندا المتذيلة دون رصيد، لكنها خاضت مبارياة أكثر.

وقال غيغز “يمكنني القول إن نسبة مشاركة بيل تتساوى مع نسبة عدم مشاركته في لقاء إيرلندا. النسبة 50/50”.