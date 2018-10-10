الكشف عن تفاصيل جديدة وراء رحيل زيدان المفاجئ عن قيادة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن أسباب جديدة تقف خلف رحيل الفرنسي زين الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد في نهاية الموسم الماضي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الباييس” الإسبانية، فإن زيدان كان لديه اتفاق مع الرئيس فلورنتينو بيريز، يقضي ببيع اللاعب الويلزي غاريث بيل في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن بيريز تراجع عن هذا الاتفاق، بسبب الدور الحاسم الذي لعبه الويلزي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وأشارت إلى أنه بعد الهدف الرائع الذي سجله بيل، قال بيريز في مربع الرؤساء في ملعب كييف، إن بيل كان أفضل من كريستيانو رونالدو، لأنه يسجل في المباريات الحاسمة.

وأوضحت أن بيريز أبلغ زيدان بأن نيَّته كانت التعاقد مع البرازيلي نيمار، ووافق المدرب الفرنسي على ذلك رغم أنه وضع بدائل مثل إيدين هازارد وهاري كين ومحمد صلاح.

لكن بيريز رفض الأسماء التي اقترحها زيدان، وأصرَّ على الإبقاء على غاريث بيل وفي الوقت نفسه بِيعَ رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي دون استقدام أسماء جديدة، تلك السياسة أغضبت زيدان واضطرته إلى تقديم استقالته.

كما أشارت الصحيفة إلى أن أصدقاء زيدان في فرنسا وعلى رأسهم مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان حذروه من التعاقد مع نيمار، بسبب سلوكياته وقلة العقلية الاحترافية لدى اللاعبين البرازيليين.

وتوضح الصحيفة أن زيدان شعر بالإهانة بعدما تراجع بيريز عن فكرة بيع اللاعب الويلزي وطالبه بالتحلي بالصبر والهدوء.