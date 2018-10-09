فيدال عن قلة مشاركاته مع نادي برشلونة: أنا مستاء

قال أرتورو فيدال المنضم حديثًا إلى برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، إنه غير راض؛ لأنه لا يلعب وقتًا كافيًا مع ناديه الجديد.

وانضم فيدال من بايرن ميونيخ هذا الصيف، لكنه شارك أساسيًا مرتين فقط مع برشلونة، قبل أن يستبدل لاحقًا في المرتين.

وذكرت صحيفة دياريو سبورت الرياضية، أن فيدال قال للصحفيين بعد انضمامه لمنتخب بلاده تشيلي: “كنت دائمًا لاعبًا مقاتلًا ولعبت في صفوف أفضل الفرق في العالم، وفزت بكل الألقاب، وأريد مواصلة طريق الفوز مع برشلونة”.

وفضل المدرب إرنستو فالفيردي الدفع بلاعب الوسط البرازيلي الشاب أرتور ميلو في المباريات الأخيرة، بينما غاب فيدال عن التعادل 1-1 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، الأحد الماضي، وشارك لمدة ثلاث دقائق فقط أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي.

وأضاف فيدال: “أنا بخير من الناحية البدنية، في المباريات القليلة الماضية شعرت بالاستياء، لكن هذا هو الحال، سنبقى نقاتل، هناك الكثير من المباريات المهمة المقبلة وسنرى”.