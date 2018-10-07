ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة مع فالنسيا وفوز أتلتيكو مدريد وإشبيلية (صورة)

واصل برشلونة وريال مدريد تعثرهما في الدوري الإسباني، بعد أن تعادل النادي الكتالوني 1/1 مع فالنسيا، في حين خسر ريال مدريد 0/1 أمام ديبورتيفو ألافيس.

وفي آخر 4 مباريات تعادل برشلونة 3 مرات، مقابل خسارة، في حين خسر ريال مدريد مرتين وتعادل مرة في آخر 3 جولات.

وتقدم إيزكييل غاراي لفالنسيا في الدقيقة الثانية، لكن ليونيل ميسي تعادل في الدقيقة 23.

يتصدر إشبيلية جدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة، مقابل 15 لبرشلونة في المركز الثاني، وهو رصيد أتلتيكو مدريد نفسه لكن في المركز الثالث.

ويأتي ريال مدريد رابعًا وفي جعبته 14 نقطة، وكذلك إسبانيول في المركز الخامس، وديبورتيفو ألافيس سادسًا.

في حين يقبع فالنسيا في المركز التاسع وفي رصيده 9 نقاط فقط من 8 مباريات.