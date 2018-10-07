مباراة برشلونة وفالنسيا.. جوردي ألبا ينتظر استقبالًا سيئًا في ملعب ميستايا

ينتظر جوردي ألبا ظهير أيسر فالنسيا صافرات الاستهجان والشتائم في ملعب ميستايا من طرف جماهير برشلونة، كعادته منذ موسم 2012-2013؛ بسبب رحيله عن الفريق صيف 2012 ورفضه مقترحًا لتمديد عقده.

ويصر الظهير الأيسر الإسباني على كونه يحترم جماهير فريقه السابق، ولا يفهم سلوكها العدائي ضده، وقال: “لا أفهم سر تصرفهم معي”، كما انتقد تكريمهم لخوان ماتا وخواكيم حين يزوران ملعب الفريق مع فريقيهما مانشستر يونايتد وريال بيتيس، رغم كونهما غادرا الفريق نحو فرق أخرى”.

وقال ألبا في الموسم الماضي: ” أعتقد أنهم يجب أن يحترمونني أكثر منهم”.

ودفع فالنسيا حوالي 6000 يورو لضم اللاعب حين كان عمره 18 سنة، وباعه بعد 5 مواسم لبرشلونة مقابل 14 مليون يورو، رغم كون عقده كان سينتهي بعد موسم فقط.

واشتهر فالنسيا بتواجد لاعبين مميزين في الظهير الأيسر، فبعد رحيل جوردي ألبا تسلم المشعل خوان بيرنات، الذي رحل صيف 2014 نحو بايرن ميونخ، ويلعب حاليًا في باريس سان جيرمان، وبعده جاء خوصي لويس غايا الذي أخذ مكان ألبا حاليًا في منتخب إسبانيا.

وسجل ألبا الموسم الماضي في ملعب ميستايا هدف التعادل لبرشلونة، في ذهاب لقاءات الدوري الإسباني في مرمى فالنسيا.