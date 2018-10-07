أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا صعبًا على ريال بيتيس وينتزع صدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

استعاد أتلتيكو مدريد توازنه في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا صعبًا بنتيجة 1/0، على ضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74، عبر الأرجنتيني أنخل كوريا، بتسديدة من خارج المنطقة بمساعدة البديل توماس تييي بارتي.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الرابع من 8 مباريات، مقابل خسارة و3 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة الترتيب موقتًا، في انتظار نتيجة مباراة برشلونة المتصدر مع فالنسيا، وإشبيلية الرابع مع سيلتا فيغو.

وكان أتلتيكو مدريد قد تعادل سلبيًا مع ريال مدريد في ديربي العاصمة في الجولة الماضية.

يشار إلى أن أتلتيكو مدريد حقق الفوز في أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا، كما تغلب 4/2 على ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي.