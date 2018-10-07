القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب “الميستايا” لمتابعة الصدام المثير الذي يجمع بين فالنسيا وضيفه برشلونة في قمة مباريات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 14 نقطة بينما يحتل فالنسيا المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

يسعى برشلونة مع مديره الفني إرنستو فالفيردي لاستغلال صحوته وحصد الفوز على حساب فالنسيا لتصحيح مساره بالدوري واستعادة نغمة الفوز بعد الخسارة أمام ليغانيس والتعادل مع أتلتيك بلباو.

ونجح برشلونة في تقديم مباراة رائعة في العاصمة البريطانية لندن والفوز على حساب توتنهام الإنجليزي برباعية مقابل هدفين في دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى البارسا لاستثمار هذا الفوز في العودة للانتصارات محليًا؛ خاصة أن الفريق الكتالوني لديه العديد من النجوم الكبار القادرين على تصحيح مساره بالدوري واستغلال عثرات ريال مدريد.

على الجانب الآخر رغم تراجع نتائج فالنسيا، إلا أن الخفافيش تتسلح مع المدرب الإسباني مارسيلنو بقدرات بعض اللاعبين المميزين وعلى رأسهم المهاجم الدولي رودريغو.

ويعتمد فالنسيا على خطة 4-4-2 ويعول على ثنائي الهجوم المميز رودريغو والبلجيكي ميتشي باتشواي بجانب رباعي الوسط فرانسيس كوكولين وجونسالو جوديس وداني باريخو وجيوفري كوندوبيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا

تقام المباراة على ملعب ميستايا وتذاع في التاسعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة “beIN SPORTS HD3” بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي.