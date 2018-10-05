لوكا مودريتش أفضل لاعبي ريال مدريد لشهر سبتمبر

لوكا مودريتش أفضل لاعبي ريال مدريد لشهر سبتمبر

مودريتش شارك في 5 مباريات مع ريال مدريد في سبتمبر.

المصدر: فريق التحرير

اختير اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في نادي ريال مدريد لشهر سبتمبر الماضي.

وشارك مودريتش في 6 مباريات مع ريال مدريد في شهر سبتمبر، بواقع 4 مباريات في الدوري الإسباني، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، بواقع 450 دقيقة.

ولم يسجل مودريتش في الـ 6 مباريات أي هدف، وقدّم تمريرتين حاسمتين.

يشار إلى أن اللاعب الويلزي غاريث بيل حصد جائزة لاعب الشهر في ريال مدريد عن شهر أغسطس.

وحقق ريال مدريد فوزين من 6 مباريات في شهر سبتمبر، وخسر مرتين، مقابل تعادلين.

ويملك ريال مدريد 14 نقطة، ويحتل المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويستعد لمواجهة ديبورتيفو ألافيس غدًا السبت.

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