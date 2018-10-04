هل يتولى لويس إنريكي تدريب ريال مدريد؟ مدرب نادي برشلونة السابق يجيب

دافع لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني عن اختياراته لقائمة لاروخا، استعدادًا لمواجهة ويلز وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.

وواصل إنريكي استبعاد لاعبي ناديه السابق برشلونة، بعدما اكتفى بضم سيرجيو بوسكيتش فقط من النادي الكتالوني، في حين ضم 4 لاعبين من ريال مدريد.

وقال إنريكي عن رودريغو هيرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد: “إنه لاعب صغير، والمبالغة في الثناء عليه ستضعفه، بإمكانه أن يصل للمستوى الأعلى، ولِمَ لا يتفوق على لاعب هائل مثل بوسكيتس؟”.

وعن ضم باكو ألكاسير، قال: “أنا أعرفه جيدًا، لم يحصل على دقائق كافية في برشلونة، والآن أصبح يلعب مع بروسيا دورتموند ويحرز الأهداف، لذلك هو هنا”.

وفيما يتعلق بظهوره في مدرجات سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد، قال إنريكي: “كانت أجواء رائعة للغاية، مثلما كانت الأجواء أيضًا في واندا متروبوليتانو بالأمس”.

وحول إمكانية تدريبه لريال مدريد، بدلًا من جولين لوبتيغي، قال إنريكي مازحًا: “ماذا لو اتصل بي ريال مدريد؟ سؤال جيد، لكن هذا أمر مشروط، دومًا تسألون ماذا وماذا وماذا.. ماذا لو سقط سقف هذه الغرفة وتوفي جميع من فيها الآن؟”

وبشأن اختياره للاعب واحد فقط من برشلونة (بوسكيتس)، قال: “الناس في الشارع لا يسألونني عن ذلك، لكن هذا يحدث في الصحافة.. هذا منتخب إسبانيا وليس منتخب الأندية”