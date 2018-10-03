متى يتخلى مدربو ريال مدريد عن دعم كريم بنزيما؟

عادت معاناة ريال مدريد من جديد، بعد غياب النادي الملكي عن هز الشباك لأكثر من خمس ساعات؛ لعدم قدرة مهاجمه الوحيد كريم بنزيما على هز الشباك.

ووجهت جماهير حامل لقب دوري أبطال أوروبا اللوم إلى المهاجم الفرنسي الذي لم يسجل طوال 319 دقيقة متتالية، وكذلك مجلس إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، الذي ترك كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للفريق يرحل إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن بنزيما بات تحت ضغط أكثر من أي وقت مضى، رغم أن مسيرته خلال عقد من الزمان كان يلعب إلى جوار الهداف التاريخي للنادي، وقد رحل رونالدو، ما منح المهاجم الفرنسي الفرصة لإثبات ذاته وهو ما لم يحدث.

خيبة أمل بعد بداية رائعة

رغم بدايته الرائعة للموسم وتسجيل خمسة أهداف في أربع مباريات، إلا أن بنزيما توقف عن هز الشباك دون أي مبرر عكس الموسم الماضي، الذي كان يصنع خلاله العديد من الأهداف لرونالدو.

ولم يسجل بنزيما خلال ست مباريات فاز فيها ريال مدريد مرتين، وقد أرجع البعض ذلك إلى ارتباك مهاجم ليون السابق بعد تغيير مركزه وعدم تأقلمه بعد مع طريقة اللعب الجديدة والمركز الجديد.

لكن ما هو أسوأ أنه سدد 15 مرة فقط طوال الموسم الحالي؛ أي أكثر ثلاث مرات من القائد سيرجيو راموس ونصف ما أرسله غاريث بيل من تسديدات.

كما أن بنزيما مرر أقل من داني سيبايوس وظهر في منطقة جزاء المنافسين أقل من ماركو أسينسيو، والأسوأ من ذلك أن اللاعب الذي حمل شارة قيادة ريال مدريد أمام تشسكا موسكو بدا متراخيًا وكسولًا خلال هذه المباراة.

وما دفع جماهير ريال مدريد وإدارة النادي للقلق من جديد، أن بنزيما سجل 12 هدفًا فقط في 47 مباراة وسدد ثلاث مرات في ست مباريات دون أن يسجل أي هدف.

وهناك العديد من الأصوات التي تنتقد يولين لوبتيغي وتسأله عن شعوره تجاه المهاجم الفرنسي، وتسأل عن التوقيت المناسب الذي سيحرمه فيه من المشاركة في التشكيلة الأساسية، رغم كل هذه الأرقام السيئة.

ورغم ذلك، بدا لوبتيغي مثل سلفه زين الدين زيدان يملك ثقة غريبة في بنزيما، لكن ما يجعله مختلفًا عن “زيزو” هو أنه لن يتمتع بالصبر ذاته في حال استمرار العقم التهديفي للمهاجم الفرنسي.