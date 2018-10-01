موعد مباراة توتنهام ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين، لصحيفة ماركا الإسبانية اليومية إنه يخطط لهزيمة برشلونة مقرًا بأنه لن يتمكن أبدًا من تدريب العملاق القطالوني.

ويرى بوكيتينو أن تاريخه السابق سيحول دون توليه لتدريب برشلونة في يوم من الأيام؛ لأنه كان ينتمي لغريمه إسبانيول كلاعب وكمدرب من قبل. إلا أن المدرب الأرجنتيني أعرب عن سعادته لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، على استاد ويمبلي.

وقال “(مواجهة برشلونة) تحفزني لأنني أحد مشجعي اسبانيول، كما عشت لسنوات عديدة في برشلونة.

“أدرك تمامًا (صعوبة أن أتولى تدريب برشلونة)… طريقنا مختلف تمامًا. تدريب فريق (برشلونة) سيكون مستحيلًا”.

وخسر توتنهام مباراته الافتتاحية في المجموعة الثانية بدوري الأبطال أمام إنترناسيونالي الإيطالي، ويحتاج إلى العودة إلى المسار الصحيح أمام برشلونة الذي غابت عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات في الدوري المحلي.

وقال بوكيتينو “الفوز أمر رائع دوما، والانتصار على برشلونة سيكون أكثر روعة؛ لأن ذلك سيعني شيئًا أكثر أهمية بالنسبة لنا.

“بالنسبة لي أعتبر (ليونيل) ميسي أفضل لاعب (في العالم)، وسيبقى في هذه المكانة حتى يعتزل”.

وتنطلق مباراة توتنهام ضد برشلونة يوم الأربعاء المقبل 3 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت السعودية، التاسعة مساء بتوقيت مصر.